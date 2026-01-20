Repunta la temperatura pero también el viento: ¿Se arruina el día de playa?

Repunta la temperatura pero también el viento: el tiempo para este miércoles en Mar del Plata

En la continuidad de un período de buen tiempo y estabilidad, Mar del Plata vivirá este miércoles una jornada a pleno sol pero también con algo de viento que podría obligar a modificar los planes a más de algún marplatense o turista.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles el cielo estará despejado a algo nublado y habrá tiempo cálido, con temperaturas que rondarán entre los 17 y los 28 grados. Ideal para ir a la playa o disfrutar de una actividad al aire libre.

La máxima pronosticada para este miércoles alcanzaría los 28 grados. Foto: 0223.

No obstante, la jornada estará signada (u opacada) por el viento: habrá un cambio radical en horas de la tarde que le dará mayor intensidad, pudiendo las ráfagas alcanzar los 59 kilómetros por hora.