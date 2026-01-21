Indignante: mató a un motociclista por manejar borracho y solo tendrá que anotarse en Alcohólicos Anónimos

Un conductor, identificado como B.C.B, embistió y mató a un motociclista en Neuquén en la esquina de la Avenida de los Siete Lagos y Boulevard Quetrihue. El hombre circulaba borracho, a bordo de un Chevrolet Astra, y chocó de frente a Gustavo Garra, la víctima fallecida.

Lo insólito es que el conductor fue condenado a una pena condicional y por ello, no irá a la cárcel. Solo tendrá que cumplir con pautas de conducta, que incluyen anotarse en Alcohólicos Anónimos.

El fiscal jefe Gastón Ávila había acusado al conductor por manejar “de forma imprudente y antirreglamentaria, bajo los efectos del alcohol, con 2.40 gramos por litro de sangre”. Por el impacto, Garra sufrió graves traumatismos de cráneo y falleció, por lo cual Ávila aseguró que B.C.B debía ser juzgado como autor del delito de homicidio culposo calificado por conducir con un nivel de alcoholemia indebido.

“Queremos recordar que Gustavo era un hombre bueno, sano y trabajador. Tenía muchas ganas de vivir”, expresaron los familiares de la víctima tras confirmar la resolución de la justicia, que desestima el pedido del fiscal y exime al conductor de ir a prisión. El argumento en el que se basa la disposiciónes que B.C.B “no estaba en sus cinco sentidos” al momento del hecho.

El insólito acuerdo

Según LM Neuquén efectivamente el imputado no irá a prisión porque se le aplicó una condena de tres años de cumplimiento condicional. Es decir, el victimario tendrá antecedentes, pero permanecerá en libertad mientras cumpla con las pautas de conducta.

Entre las disposiciones que la Justicia le obliga a cumplir, B.C.B no podrá cometer nuevos delitos ni abusar del consumo de alcohol o estupefacientes; deberá declarar su domicilio e informar cualquier cambio; y se someterá al control periódico de Población Judicializada.

"Yo no pensé que iba a pasar esto, yo quiero que vaya preso. Me quitó mi marido, le quitó el padre a mi hija, yo necesito que esté preso. Todo este año él (B.C.B) disfrutó su vida, siguió tomando y siguió manejando y nadie hizo nada y ahora me tengo que conformar con esto", expresó la viuda de la víctima en la última audiencia y cerró: "Nadie pensó en mi hija".