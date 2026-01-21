Desalojaron una vieja estación de servicio que había sido usurpada en la avenida Juan B. Justo

A raíz de las denuncias que habían efectuado los vecinos de la avenida Juan B. Justo, el Municipio de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, recuperó una estación de servicio que permanecía ocupada por desconocidos.

Se trata de la estación de servicio ubicada en la esquina de Talcahuano y Juan B. Justo, a pocos metros de un conocido hospital privado, donde se desalojó un terreno privado que se encontraba ocupado ilegalmente por trapitos. En el lugar fueron retirados dos hombres. Además, se procedió al tapiado del inmueble y a la puesta en condiciones del predio, con el objetivo de evitar nuevas ocupaciones.

Dos trapitos fueron retirados del lugar. Foto: MGP.

Se realizó otro operativo en Ayolas y la costa. Foto: MGP.

Posteriormente, se realizó otro operativo en Ayolas y la costa, donde se desmanteló una carpa instalada en el espacio público, ocupada por una pareja, situación que también había sido denunciada por vecinos de la zona. En este caso, el procedimiento permitió liberar y recuperar el espacio público, restableciendo la circulación y la seguridad en la zona.

En el marco de operativos destinados a preservar el orden y garantizar el uso adecuado del espacio público, los procedimientos contaron con la intervención de la Patrulla Municipal, Defensa Civil y personal de la Comisaría tercera, con jurisdicción en la zona. Las acciones se desarrollaron de manera ordenada y sin incidentes, y permitieron recuperar espacios públicos que se encontraban ocupados de forma irregular.