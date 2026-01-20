Registran un promedio de 100 denuncias diarias por microbasurales en Mar del Plata: cuántos reclamos atendieron

Ante la presencia de microbasurales o restos de poda, se debe llamar al 147.

Ante las denuncias por microbasurales en diferentes sectores de Mar del Plata, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) dio a conocer el balance de las acciones implementadas para dar respuesta a las demandas mencionadas.

Entre el 27 de diciembre y el 15 de enero inclusive, a través del Centro de Atención al Vecino (147), registraron un promedio de 100 pedidos diarios vinculados a montículos y microbasurales, por lo que se brindó respuesta a un total aproximado de más de 1700 reclamos.

En las últimas tres semanas respondieron más de 1700 reclamos.

Por su parte, el área de Higiene Urbana reportó que, en ese mismo período de tiempo, realizaron 150 viajes al Predio Disposición Final de Residuos trasladando desechos provenientes de microbasurales y restos de poda.

Asimismo, el Emsur cuenta con un esquema de trabajo de recorrido fijo de 14 camiones almejeros, que circulan de lunes a sábados y cada una de estas unidades promedia 50 viajes, lo que arroja un total de 700 traslados de restos de poda, escombros y desechos voluminosos hacia el relleno sanitario.