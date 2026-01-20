Robos en San Carlos y Los Troncos: respondieron con un mega operativo de control

Un importante operativo policial con la presencia de cien efectivos, veinticinco camionetas y doce motos se realizó el lunes por la noche en los barrios San Carlos y Los Troncos.

Tras los reclamos de los vecinos de la zona y en el marco de las acciones preventivas dispuestas se hizo una interceptación vehicular selectiva y un patrullaje motorizado dinámico.

"Con el empleo de tecnología y sistemas de comunicación el dispositivo tuvo como objetivo reforzar la prevención del delito, aumentar la presencia policial y garantizar mayor seguridad en sectores estratégicos", informaron autoridades policiales.

Más allá del patrullaje dinámico los puntos centrales de control estuvieron en los cruces de General Paz y Juan B. Justo, en Urquiza y Vicente López, y en Roca y Aristóbulo del Valle. También se registró una presencia importante de efectivos en la avenida Paso, en ambos sentidos, entre Urquiza y Rivas.