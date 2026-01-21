Agonizó dos semanas después de que lo balearan por error y murió: "Su corazón dijo basta”

La comunidad de Río Cuarto se encuentra conmocionada por el fallecimiento de Paolo de la Fuente, un hombre de 37 años que estaba internado en terapia intensiva desde hace dos semanas. Fue víctima de un ajuste de cuentas equivocado, ya que el victimario lo confundió con otra persona de características similares.

La esposa del hombre fallecido, Lucrecia Méndez, dijo ante los medios de comunicación locales que “Paolo era una persona maravillosa, buena, trabajadora, compañera”. "Al margen de ser mi pareja y el padre de mi hija, era mi mejor amigo, con el que yo podía hablar libremente, él se reía, era muy positivo, buscaba el lado positivo de todas las cosas”, agregó.

Para Méndez, Paolo era “una persona llena de vida” y el hombre que lo mató “le quitó todo”. “Estamos destruidos, teníamos fe de que pudieran salir adelante, pero su corazón dijo basta”, sintetizó Lucrecia.

El ajuste de cuentas equivocado

El miércoles 7 de enero Paolo volvía de jugar al fútbol en moto, cuando un auto lo embistió por atrás y lo arrastró durante varios metros. Tras ello, el conductor del vehículo se bajó y le disparó 15 veces en las piernas.

En un primer momento creyeron que había sido víctima de un intento de robo, pero con el correr de la investigación descubrieron que el victimario estaba buscando agredir a una persona que se parecía a Paolo y que tenía la misma moto.

Después del ataque, de la Fuente fue hospitalizado y debieron amputarle una pierna por la gravedad de sus heridas. Sin embargo, tras dos semanas de agonía, su cuerpo no resistió y falleció en la terapia intensiva.

Por el hecho hay un joven de 26 años detenido, acusado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Su auto fue secuestrado junto con armas y celulares.