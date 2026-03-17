Compraron un BMW y tenía fallas: el dueño no les devolvía el dinero y le mataron a la madre

Acusaron a su hijo por estafa y la mataron porque no les devolvía la plata.

Cecilia Andrea Iraola, una mujer de 53 años, fue asesinada de un tiro en el abdomen en su domicilio del partido bonaerense de San Isidro, por un ajuste de cuentas en el que estaba implicado su hijo.

Según Noticias Argentinas, hay un detenido acusado como autor intelectual, que fue identificado como Gustavo Arroyo, y un segundo involucrado que permanece prófugo, aunque se pudo saber que se trata de Pablo Ragni, el propietario de la moto en la cual se perpetró el homicidio.

Arroyo fue detenido en un allanamiento en su domicilio del barrio Loma Verde de Escobar. En el procedimiento la Policía incautó teléfonos celulares y otros elementos de interés en la causa. Este hombre le había comprado anteriormente un auto BMW al hijo de Iraola, por 10 mil dólares.

Después de que realizaran la operación, Arroyo notó que el vehículo tenía fallas y le reclamaba al propietario anterior la devolución del dinero. Pero antes de generar una respuesta, se dirigió a la casa de la víctima y disparó varias veces al frente. Ese episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad de la cuadra.

En la casa de Iraola encontraron impactos de bala en la puerta y en una ventana. Con la ayuda de un vecino, los efectivos de la policía ingresaron a la vivienda donde encontraron a la mujer ya fallecida.