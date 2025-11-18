El Foro de seguridad reclama la creación de una "policía local": "Tuvimos cuatro crímenes en 2 dias"

Luego de los crímenes sucedidos en Mar del Plata que dejaron un saldo de cuatro personas asesinadas en las últimas 48 horas, desde el Foro de Seguridad salieron a cuestionar las medidas adoptadas por el Ministerio de Seguridad y la Secretaría municipal.

"El mayor problema es el narcomenudeo, que nadie resuelve, por eso tenemos tanto ajuste de cuentas. Ha tomado las calles y es lo que nos relatan todos los vecinos en distintos barrios", señaló a Extra (102.1) el presidente del Foro, Juan Manuel López.

Según el referente, "si nadie se encarga de ello, nunca va a disminuir el delito", luego de una madrugada convulsionada por dos crímenes ocurridos en la ciudad.

Además, se refirió al diálogo y coordinación entre las autoridades: "Estamos complicados porque el Ministerio de Seguridad no está funcionando como tiene que hacerlo en la ciudad y la Secretaría de Seguridad tampoco. Por un lado, el patrullaje está muy flojo y hay más de 800 carpetas de policías que no están activos", argumentó.

Piden que se refuercen los patrullajes en los barrios periféricos. Foto: patrullero/0223.

Por otra parte, reclamó que los vehículos de la Patrulla Municipal sólo circulan por el centro de Mar del Plata: "No van a la periferia y lo mismo sucede con el personal de Prefectura que se sumó con el último convenio. Tenemos que armar una patrulla local que sea propia y que empiece a trabajar en los barrios", propuso López.

Los últimos homicidios

Esta mañana falleció Facundo Almada, el joven que había sido alcanzado por una balacera en Tripulantes del Fournier al 10.400. El joven de 24 años que fue baleado el lunes a la noche en el barrio Don Emilio cuando dos delincuentes mataron a tiros a un ex convicto falleció el martes a la madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Se trata de la cuarta muerte en menos de 48 horas, después que el domingo por la madrugada asesinaran de una puñalada en el pecho a Juan Carlos Lescano en el barrio Las Américas y ultimaran de un tiro en la espalda a Osvaldo Urbistondo el domingo por la noche en el barrio Santa Rita, sumando en las últimas horas la de José Luis Páez, muerto en Don Emilio.