Indignación: tras el grave accidente de Bastián, un famoso piloto se grabó a alta velocidad en los médanos de la costa

La indignación y el repudio crecieron en redes sociales y en sectores de la comunidad de la Costa Atlántica por unos videos publicados por el piloto de automovilismo Norberto “Chiqui” Grosso, oriundo de Canning y conocido por competir en categorías como Top Race, donde también se desempeña como vendedor de vehículos de alta gama. En las filmaciones, que él mismo difundió mientras conduce y se graba, aparece manejando un UTV (vehículo todoterreno) a alta velocidad entre los médanos de arena de la Costa, realizando maniobras peligrosas y fuera de toda medida de seguridad.

La aparición de los clips ocurre en un momento especialmente sensible: hace poco más de una semana, un grave accidente protagonizado por un UTV en la zona conocida como La Frontera, en Pinamar, dejó a un niño de 8 años, Bastián Jerez, internado en estado grave en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata tras colisionar con una camioneta Amarok.

El siniestro mostró las secuelas de la violencia del choque y generó alarma social. Bastián sufrió múltiples lesiones, fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y continúa bajo asistencia en terapia intensiva mientras los equipos médicos monitorean día a día su evolución.

En este contexto, los videos de Grosso circulando por los médanos y filmándose al mismo tiempo encendieron las críticas de quienes consideran que este tipo de conductas irresponsables forman parte de un problema cultural más amplio: la falta de conciencia sobre los riesgos que implican los vehículos potentes en zonas de arena, donde accidentes como el que sufrió Bastián no son hechos aislados. "En mi barrio se usa así, o no se usa", posteó en su última publicación.

Aunque en las redes hay quienes defienden la libertad de realizar deporte o actividad recreativa, muchos usuarios y habitantes de la zona cuestionan que figuras públicas y pilotos con experiencia difundan material que puede incentivar imprudencias similares. La tragedia en Pinamar, donde las condiciones cambiantes de los médanos y la mezcla de vehículos de alta potencia generan un entorno de alto riesgo, sigue siendo tema de debate público.

El caso de Bastián reabrió el debate sobre controles adecuados, límites de velocidad y responsabilidad de conductores en áreas recreativas, especialmente cuando se trata de vehículos todo terreno como los UTV, que pueden alcanzar gran potencia y requieren manejo precavido para evitar tragedias.