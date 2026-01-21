Mejora Bastián: la buena noticia que esperanza a todos

Bastián fue trasladado de urgencia a Mar del Plata tras el choque en Pinamar.

El Hospital provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” difundió este miércoles un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que resultó gravemente herido tras un choque entre una camioneta y un UTV en Pinamar y que fue trasladado de urgencia a Mar del Plata.

Según el informe oficial, el paciente permanece clínicamente y hemodinámicamente estable, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva y sigue con respiración asistida, aunque sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial, un dato alentador en la evolución del cuadro.

Además, el parte detalla que el niño se encuentra afebril, presenta respiraciones espontáneas y una respuesta parcial a los estímulos, señales que marcan una leve mejoría respecto a los días previos. Bastián continúa con tratamiento antibiótico y bajo estricta supervisión médica.

El caso generó una fuerte conmoción y reabrió el debate sobre el uso de cuatriciclos y vehículos todo terreno, especialmente cuando son conducidos por menores o en contextos no habilitados. Días atrás, desde el propio hospital habían confirmado que el niño se encontraba en coma inducido y con respirador.

Mientras tanto, la familia de Bastián y el equipo médico siguen de cerca su evolución, a la espera de nuevos avances en su estado de salud.