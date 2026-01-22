Discutieron por cómo manejaban y lo amenazó con un arma de fuego

Encerrada, frenada o falta de guiño. Cualquiera pudo haber sido la causa de la discusión que mantuvieron un automovilista y un motociclista, y que terminó con el primero de ellos amenazando al otro con un arma de fuego.

Autoridades policiales confirmaron que el hecho ocurrió el miércoles por la tarde en inmediaciones de Sarmiento y Quintana cuando un sujeto de 28 años que manejaba un Chevrolet Celta amenazó a un motociclista.

El conductor de la moto denunció lo sucedido a personal policial que recorría la zona y que interceptó el auto en cuestión en Sarmiento y Alvarado. En poder del conductor secuestraron una pistola semiautomática Glock 19, con quince municiones y un cargador vacío. El imputado exhibió una credencial de legítimo usuario del arma.

Desde la fiscalía de Flagrancia se dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de amenazas agravadas con arma de fuego y se le concedió la libertad.