Noche de discusión, tiros y heridos graves en el barrio Libertad

Un violento episodio ocurrido este viernes por la noche en el barrio Libertad terminó con dos hermanos heridos de arma de fuego, luego de una serie de discusiones que derivaron en una balacera. Uno de los jóvenes recibió un disparo en la espalda y permanece internado en estado grave en el Hospital Interzonal General de Agudos, mientras que el otro sufrió una lesión menor y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo a fuentes del caso, los presuntos autores del ataque fueron identificados, aunque hasta el momento no pudieron ser localizados por efectivos policiales. No se descarta que al menos uno de los involucrados sea menor de edad.

El hecho se registró en inmediaciones de Falkner al 9700, donde residentes del sector aseguran que los agresores son conocidos en el barrio por protagonizar conflictos de manera reiterada. Incluso, señalaron que uno de ellos cumpliría prisión domiciliaria bajo monitoreo electrónico, aunque continuaría circulando por la zona.

Según la reconstrucción preliminar realizada a partir de testimonios recogidos en el lugar, el conflicto se habría iniciado en un almacén del barrio, donde dos jóvenes —uno de ellos armado— mantuvieron una discusión con los hermanos. Durante ese altercado, el agresor habría intentado efectuar disparos, pero el arma no se accionó pese a haber sido gatillada en reiteradas ocasiones.

Minutos después, cuando los hermanos ya se encontraban frente a su vivienda, apareció un familiar del joven que había intentado disparar anteriormente. Tras recriminar una supuesta agresión, efectuó varios disparos, impactando a uno de los jóvenes en una pierna y al otro en la espalda. Luego, los atacantes escaparon del lugar. Allegados a las víctimas aseguraron que los hermanos no participaron de disturbios ni agredieron a nadie y que, por el contrario, los agresores habían generado incidentes en el comercio y posteriormente se dirigieron hasta la vivienda para concretar el ataque.