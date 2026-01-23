En todo su esplendor: así se veía la Rambla Bristol a comienzos del siglo XX

Un fotógrafo compartió su proyecto de restauración de imágenes y el resultado es espectacular.

El artista Manucho Roux compartió en sus redes sociales los resultados de un increíble proyecto de restauración y retoques fotográficos sobre imágenes de la Rambla Bristol en el centro de Mar del Plata a comienzos del siglo XX.

“El pasado 19 de enero se cumplió un nuevo aniversario de la inauguración de la Rambla Francesa de Mar del Plata, uno de los íconos más representativos de nuestra historia urbana y de una época de esplendor que marcó para siempre la identidad de la ciudad”, escribió el fotógrafo junto a retratos restaurados de nuestra ciudad.

En ese marco fue que expresó su deseo de compartir con la comunidad "algunas fotografías antiguas de la Rambla, restauradas y coloreadas", que forman parte de un "proyecto personal que vengo desarrollando desde hace tiempo”.

El autor explicó que su búsqueda fue la de devolver la nitidez, la profundidad y el color a las imágenes, para acercarlas a “lo que pudo haber sido su máximo esplendor”.

La Rambla marplatense del 1900

Durante décadas vimos fotos de la Rambla de Mar del Plata en blanco y negro. "Muchas veces deterioradas por el paso del tiempo", expresó el artista y opinó: "Aprendimos a mirarlas intentando imaginar cómo habrán sido realmente: sus colores, sus materiales, la luz, el movimiento, la vida cotidiana de quienes la recorrían”.

Sin embargo, "no se trata de reinventar el pasado, sino de hacerle justicia visual", explicó el artista sobre su proyecto. Se trata de "tender un puente entre aquellas imágenes históricas y nuestra mirada actual, utilizando herramientas contemporáneas con un criterio lo más fiel y cuidadoso posible”.

Antes de invitar a todos los marplatenses a verlas, el artista expresó: “Espero que las disfruten tanto como yo al trabajarlas, y que estas imágenes ayuden a seguir valorando y recordando un patrimonio que, aunque ya no existe físicamente, sigue muy vivo en la memoria de Mar del Plata”.