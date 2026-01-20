Impresionante: así se verían fotos históricas de Sierra de los Padres si se tomaran con cámaras modernas
Las imágenes de las Sierras recuperadas fueron tomadas en la década de 1950.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una web recolectó fotos antiguas de Sierra de los Padres y las recuperó con programas de edición para que se vean a color y como si hubieran sido tomadas con una máquina de fotos de tecnología actual.
En las imágenes pueden verse viejos paisajes de las Sierras en blanco y negro, tomados en la década del '50. El destacamento policial y la entrada al barrio, el circuito San Martín, la torre Tanque, el club de Golf, la gruta de los Pañuelos, y la inauguración de la Escuela N° 49 son algunos de los momentos retratados que pudieron recuperarse.
En una serie comparativa de las fotos de 1950 y las actualizadas, puede observarse el conmovedor resultado:
La publicación de la web de Sierra de los Padres
La serie de imágenes que recolectó y publicó la web se llenó de likes y comentarios en pocos minutos, de locales y visitantes sorprendidos. "Maravilloso recuerdo! Gracias por compartirlo", "Qué increíble!!!!" y "Hermoso!", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.
