Impresionante: así se verían fotos históricas de Sierra de los Padres si se tomaran con cámaras modernas

Una web recolectó fotos antiguas de Sierra de los Padres y las recuperó con programas de edición para que se vean a color y como si hubieran sido tomadas con una máquina de fotos de tecnología actual.

En las imágenes pueden verse viejos paisajes de las Sierras en blanco y negro, tomados en la década del '50. El destacamento policial y la entrada al barrio, el circuito San Martín, la torre Tanque, el club de Golf, la gruta de los Pañuelos, y la inauguración de la Escuela N° 49 son algunos de los momentos retratados que pudieron recuperarse.

En una serie comparativa de las fotos de 1950 y las actualizadas, puede observarse el conmovedor resultado:

La publicación de la web de Sierra de los Padres

La serie de imágenes que recolectó y publicó la web se llenó de likes y comentarios en pocos minutos, de locales y visitantes sorprendidos. "Maravilloso recuerdo! Gracias por compartirlo", "Qué increíble!!!!" y "Hermoso!", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.