Quiso robar una estación de servicio, escapó a pie y lo atraparon

El aviso que dieron operadores de Centro de Monitoreo permitió aprehender a un hombre que intentó robar una estación de servicio en el barrio Bernardino Rivadavia y escapó a pie al no lograr su objetivo.

El hecho ocurrió en la estación ubicada en Juan B. Justo y Francia y fueron los operadores del COM quienes alertaron sobre las características del sujeto. Tras una breve recorrida, lo interceptaron en la intersección de Juan B. Justo y Polonia y lo redujeron hasta el arribo de la policía.

Tras la intervención policial, el hombre fue trasladado a la comisaría decimosexta labraron las actuaciones de rigor a cargo de la fiscalía de Estupefacientes.

Fuentes oficiales informaron que el sujeto registra varios procesos penales previos.