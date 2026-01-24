Murió el hombre accidentado en ruta 2 mientras esquivaba un control

El año inició mal para la familia de la victima: el 2 de enero, el hombre de 26 años circulaba por ruta 2 cuando perdió el control del auto y protagonizó un impactante accidente. El resultado fue fatal: 20 días después falleció en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a los datos a los que accedió 0223, el siniestro fatal sucedió en la colectora de la ruta 2, a tan solo 100 metros de la rotonda de la avenida Constitución, con un auto que despistó y chocó brutalmente contra un árbol. Fuentes oficiales confirmaron que se registró sobre la colectora a la altura de la calle Cataluña, en el barrio La Florida.

El sujeto de 26 años escapaba de un control policial.

Mientras miles de turistas llegaban a la ciudad para vacacionar, el sujeto se encontró con un control policial a la altura del cruce de ruta 2 con el camino que lleva a Santa Clara del Mar, por lo que habría retornado en dirección a Mar del Plata, según manifestaron fuentes judiciales.

"Se venía escapando de la policía, perdió el control, dio contra una alcantarilla y chocó contra un árbol", señalaron. Como consecuencia, el conductor y una menor que viajaba en el rodado -que sería su hija-sufrieron politraumatismos varios fueron trasladados por dos ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), respectivamente.

El operativo de rescate por parte del cuartel de Bomberos Caisamar y de Riesgos Especiales fue extenuante, ya que ambos habían quedado atrapados en el coche que se destrozó por el impacto.

Veinte días después, el hombre que había quedado internado en el Higa, falleció como consecuencia de sus graves heridas.