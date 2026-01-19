Video: así fue el choque fatal en el que murió el motociclista

El hombre de 41 años fue arrastrado con su moto por varios metros. Foto: 0223.

Se dieron a conocer las imágenes de una de las cámaras de seguridad de un comercio de la zona donde esta mañana ocurrió el siniestro fatal que terminó con la vida de un hombre de 41 años.

Según puede observarse en el video al que accedió 0223, el Fiat Cronos viene circulando en contramano sobre la avenida Independencia y choca primero con el motociclista de la Honda XR 150, a quien arrastra durante varios metros.

Lejos de frenar y con la víctima aún en el frente del coche, impacta luego con la camioneta Partner blanca que se trasladaba en sentido norte y choca en Castelli de frente.

En las imágenes se puede ver cómo el hombre de 41 años es impactado por ambos vehículos, lo que concuerda también con lo manifestado por los testigos.

A raíz de las heridas de gravedad, la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) donde finalmente falleció cerca de las 8 de la mañana.

Mientras tanto, el conductor del Cronos quedó imputado por la Fiscalía de Rodolfo Moure por el delito de Homicidio culposo y continúa aprehendido.