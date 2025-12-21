Preocupación por el futuro del Dibu: Aston Villa quiere sumar a una nueva estrella para su arco

El futuro del marplatense está en riego ya que la dirigencia de los Villanos estaría en tratativas para fichara una nueva estrella para su arco.

En las últimas horas, el nombre de Dibu Martínez volvió a ocupar titulares en Europa y no precisamente por su rendimiento en la Premier League. Desde España, el diario Mundo Deportivo reveló que el Barcelona evalúa desprenderse de Marc-André ter Stegen, una decisión que podría tener impacto directo en Aston Villa y, por consecuencia, en el futuro inmediato del arquero argentino a meses del Mundial 2026.

Aston Villa tuvo un inicio de temporada irregular, pero con el correr de las jornadas se consolidó nuevamente como uno de los equipos más competitivos del campeonato inglés. En ese contexto, Emiliano Martínez sigue siendo una referencia bajo los tres palos y una pieza clave para Unai Emery. Sin embargo, el clima interno no es el mismo desde que se frustró su pase al Manchester United y desde que el propio Dibu dejó entrever su intención de buscar nuevos desafíos.

El entrenador español tomó decisiones fuertes: le quitó la subcapitanía y comenzó a alternar titularidades con el arquero veterano Marco Bizot, fichado a mitad de año. A esto se sumaron problemas físicos, especialmente dolencias en la espalda, que provocaron que el marplatense se perdiera varios partidos en la primera mitad de la temporada, algo poco habitual desde su llegada a Birmingham.

Por todas estas situaciones, la información que llega desde España genera ruido tanto en Aston Villa como en la Selección Argentina. Según el medio catalán, el club inglés sigue de cerca a Ter Stegen, quien perdió su lugar en Barcelona tras una grave lesión que derivó en las incorporaciones de Wojciech Szczęsny y Joan García. En Villa Park no descartan un cambio drástico si Dibu decide marcharse en este mercado o en el corto plazo.

Hoy, más allá de sondeos desde Arabia Saudita y Turquía, Emiliano Martínez no tiene ofertas concretas sobre la mesa. Aun así, en el club inglés no confían plenamente en su continuidad y comenzaron a explorar el mercado de arqueros. Si Aston Villa avanza por el alemán y concreta su llegada, el campeón del mundo tendría una competencia feroz por el puesto justo antes de la Copa del Mundo, un escenario delicado para cualquier guardameta.

Pensando más allá de 2026, Dibu Martínez se acercará a los 34 años y Manchester United ya no aparece como una opción viable. Arabia Saudita y la MLS asoman como destinos probables, mientras que en la élite europea todo dependerá de movimientos como los de Jan Oblak o eventuales caídas de rendimiento en clubes top.

Desde su llegada en 2020 procedente del Arsenal, el marplatense suma 227 partidos con Aston Villa, 75 vallas invictas y ningún título, números que reflejan su peso en la Premier League, pero también un futuro que hoy luce más incierto que nunca.