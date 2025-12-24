Adios Boxing Day: la Premier League rompe la tradición más sagrada del fútbol inglés

Por presión de la televisión, la liga inglesa tendrá el Boxing Day más pobre en más de 40 años y apenas un partido mantendrá viva una costumbre histórica.

La Premier League atraviesa uno de esos momentos en los que el negocio le gana a la mística. Este año, el tradicional Boxing Day no será lo que supo ser: una jornada completa, caótica y festiva, con estadios llenos y fútbol desde la mañana hasta la noche. Según informan medios británicos, las cadenas dueñas de los derechos televisivos presionaron para que la fecha se juegue mayormente durante el fin de semana, relegando el 26 de diciembre a un rol casi testimonial.

La decisión es contundente: solo se disputará un partido el viernes 26 de diciembre. Manchester United vs. Newcastle, desde las 17 (hora local), será el único encuentro programado en esa fecha. De esta manera, será el Boxing Day con menos partidos desde 1982, un dato que grafica el quiebre de una de las tradiciones más emblemáticas del fútbol inglés y del calendario deportivo europeo.

En Inglaterra no hay demasiadas dudas sobre el origen del cambio. Las señales que poseen los derechos de transmisión empujaron para concentrar los encuentros en sábado y domingo, buscando mayor audiencia global y mejores números comerciales. En ese contexto, la Premier League cedió terreno y resignó una jornada que durante décadas fue una marca registrada del campeonato más visto del planeta.

El Boxing Day se celebra cada 26 de diciembre y es conocido también como el “Segundo Día de Navidad”. Según la creencia popular, su origen se remonta a la Edad Media, cuando las clases nobles entregaban cajas —boxes— con comida y regalos a sus sirvientes. Con el paso del tiempo, el fútbol se adueñó de la fecha y la convirtió en un ritual innegociable en los países anglosajones, especialmente en Inglaterra.

Para el hincha inglés, el Boxing Day no es solo una fecha más: es ir al estadio en familia, con gorro de Papá Noel, después de Navidad. Sin embargo, esta decisión profundiza una tendencia que ya venía asomando: calendarios cada vez más moldeados por la TV y menos por la cultura futbolera local. El fútbol, una vez más, se adapta al mercado.

La gran pregunta que queda flotando en el aire es si este Boxing Day reducido será solo una excepción o el primer paso hacia la desaparición definitiva del formato clásico. Por ahora, el dato es contundente y doloroso: la Premier League tendrá este año un Boxing Day casi simbólico, dejando una sensación amarga en una jornada que históricamente fue sinónimo de fútbol, tradición y fiesta.