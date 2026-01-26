Una importante empresa ofrece 1.200 empleos en Dinamarca: cómo postularse

La siempre atractiva plaza europea de Dinamarca lanzó una convocatoria que incluye 1.200 de empleos en español, en una iniciativa que apunta a cubrir vacantes en sectores estratégicos y se perfila como una opción ideal para quienes residen en Argentina y desean trabajar en el viejo continente. Los requisitos son claros y la posibilidad de inserción laboral es concreta.

Con una plaza laboral en constante crecimiento y altos estándares de calidad de vida, el mercado danés ofrece una oportunidad inédita con un requerimiento clave: saber castellano.

Salud, industria, tecnología y servicios son los rubros más solicitados.

A través de la prestigiosa red de empleo europea llamada Eures, el país escandinavo difundió distintos anuncios, con puestos de trabajo orientados a sectores de tecnología, ingeniería, atención sanitaria, entre otros.

Dinamarca decidió abrir sus puertas a personas de todo el mundo para integrarlas a su economía y consolidarse como una nación con una marcada apertura laboral.

En ese marco, la oferta es diversa y, si bien la experiencia previa y el manejo de idiomas —se valora hablar dos o más— resultan factores clave, la demanda de trabajadores es elevada.

Por qué Dinamarca abre sus puertas a la mano de obra extranjera

Actualmente, Copenhague y sus alrededores experimentan una alta demanda de perfiles especializados, impulsada por cambios en su demografía y la transición energética.

Uno de los sectores con mayor demanda es el sanitario, donde la urgencia de contratación es mayor debido a una importante baja en la natalidad y, por ende, el envejecimiento de la población.

Además, los procesos de modernización y automatización generaron vacantes en el rubro de la construcción, lo que terminó por generar un panorama sólido y variado de vacantes laborales.

Cómo postularse en Argentina

Quienes deseen inscribirse en la travesía laboral en tierras danesas deberán cargar sus datos en la plataforma de Eures, la red encargada de ofertar los 1.200 puestos en cuestión. Al registrarse, el usuario podrá observar la descripción y el sueldo ofrecido de los empleos que encajen con su perfil.

La búsqueda se canaliza principalmente por EURES, la red europea de empleo.

A pesar de que uno de los requisitos es hablar español, también es recomendable tener un buen manejo del inglés y, de ser posible, otros idiomas. No obstante, esto no excede a los argentinos con un nivel limitado en otras lenguas de ser contratados.