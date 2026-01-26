Entregarán 21 celulares robados durante los recitales del fin de semana en Mar del Palta

Fue uno de los recitales más convocantes del fin de semana

El fin de semana en Mar del Plata estuvo cargado de música. Entre las variadas propuestas se destacó el show que dio Ciro y los Persas, aunque no solo resaltó por su calidad artística sino por un episodio particular: durante el recital, un hombre que robó 21 celulares fue detenido y ahora, buscan a los propietarios de los dispositivos.

Durante el evento en Bendu Arena a una mujer de 42 años le sustrajeron su teléfono celular. Ese fue el inicio del operativo que dio con el autor del robo, en un operativo conjunto.

“Gracias a la intervención de nuestro equipo de seguridad y el trabajo coordinado con las autoridades, se logró la detención de una persona y la recuperación de 21 teléfonos celulares”, indicaron desde Bendu Arena a 0223.

Según pudo saber este medio, la mujer rastreó el móvil y, al localizarlo quiso recuperarlo. En horas de la madrugada, mientras la mujer le contaba al personal policial sobre la sustracción, un masculino que se encontraba en la Estación Ferroautomotora, intentó huir, por lo que es rápidamente interceptado. Al realizar un cacheo superficial, se encontró que el sujeto llevaba veintiún (21) teléfonos celulares de alta gama, incluyendo el de la víctima, valuados en un monto aproximado de más de 15.000.000 de pesos.

El imputado intento excusarse diciendo que había comprado los teléfonos a un hombre desconocido en la noche anterior, cerca del Casino Central de Mar del Plata, por la suma de trescientos mil pesos argentinos.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Arévalo, dispuso la notificación del imputado, de 20 años, por el delito de encubrimiento y ordenó si traslado a sede judicial.

En tanto, se dispuso que los propietarios de los celulares, se acerquen a la UFI Flagrancia Alte. Brown 2046, 1° piso, de lunes a viernes de 8 a 13 h, para verificar si su equipo se encuentra entre los dispositivos recuperados.



