Luciano Pereyra: "La música no discrimina"

Hace más de 25 años que pisa fuerte en la escena de la música popular y es un clásico de los últimos fines de semana de enero en Mar del Plata. Del otro lado del teléfono, mientras intenta calmar a sus mascotas que ladran muy cerca suyo, Luciano Pereyra explica a 0223 que para él, el verano es sinónimo de festivales y Mar del Plata, una ciudad que espera ansioso año. Este año, llega a la ciudad con dos fechas en el estadio Once Unidos los días 23 y 24 de enero.

“Estar en Mar del Plata es el clásico del verano, es sinónimo de alegría. Mar del Plata tiene un plus, siempre y lo disfruto mucho, es un paréntesis en los festivales”, dice el hombre que con cada presentación genera una “fiebre lucianera” con su combinación de baladas y fusión de ritmos urbanos y andinos y adelanta que para las fechas previstas en la ciudad habrá invitados sorpresa durante las aproximadamente dos horas que estará sobre el escenario.

Luciano Pereyra formó parte del llamado “Nuevo Folklore” o “Folklore joven” de fin de la década del 90 que mezclaba tradición con elementos modernos y aportó frescura al género y lo consagró en un fenómeno de popularidad sin precedentes- Hoy, el ahijado artístico del recordado Horacio Guarany mira hacia atrás y asegura que lo que vivió y vive “es más de lo que soñó”, pero sostiene que es fruto del trabajo y la dedicación.

“En ese momento llenar grandes estadios, hacer colaboraciones era un seño, que sigue latente. Mientras tanto se disfruta mucho”, dice. Para el intérprete de “El vestido Rojo”, la permanencia no es cuestión de suerte. “No creo en la suerte, esto más en la música es trabajo, dedicación los sueños se cumplen pero se van sumando nuevos también”, dice al tempo que revela que no descarta en algún momento grabar temas en otro idioma y conquistar nuevos públicos.

Consultado sobre los motivos que lo llevan a elegir los feats con los que sorprendió en los últimos años, el autor de “Sin testigos”, asegura que los encasillamientos en el plano musical afortunadamente se han disuelto. “Hace muchos años Mercedes Sosa dijo que la música no iba a tener género y creo que se está cumpliendo la profecía de Mercedes”, asegura.

“Los palos o los encasillamientos por suerte se han diluido. Creo que hay géneros como hablábamos hace un rato de la fusión con la Konga, como el cuarteto o la cumbia que también son parte del folklore, de la música popular”, considera el artista. En la misma línea celebró la mixtura de géneros. “Hemos entendido que la música no discrimina y las nuevas generaciones sobre todo transmite eso”, afirma mientras recuerda que durante su infancia, en su casa escuchaba desde Horacio Guarany hasta Frank Sinatra.

Por último, el artista indica que para lo que resta del año tiene previsto finalizar la gira de presentación de "Te sigo amando" y girar por Latinoamérica.

*Las entradas para los shows de Luciano Pereyra se encuentran en venta por sistema Articket