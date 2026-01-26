Murió el joven que viajaba en el auto arrollado por un tren en la Ruta 2

El joven que había resultado gravemente herido tras el choque entre un automóvil y una formación ferroviaria en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386, falleció por la noche en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

Según confirmaron fuentes oficiales, la víctima murió cerca de las 23 del domingo, pese a los esfuerzos del personal médico.

El choque entre un automóvil y una formación ferroviaria ocurrió en la Ruta 2, a la altura del kilómetro 386.

El siniestro se había producido tras un llamado al 911, que alertó sobre la colisión entre el tren y un Peugeot 206 en el que se desplazaban tres personas, quienes quedaron atrapadas en el interior del vehículo.

Personal del SAME trasladó al joven en estado crítico al Higa, mientras que los otros dos ocupantes (un hombre y una adolescente) fueron asistidos y derivados con politraumatismos.

En el lugar trabajó Policía Científica, que realizó las pericias accidentológicas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho. El vehículo fue retirado de la zona por una grúa.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó el secuestro del automóvil y de la documentación vinculada al caso, que será remitida a primera hora a sede judicial.