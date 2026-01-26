Desvalijaron a una influencer en Mar del Plata: "No me dejaron ni una tanga"

La influencer Mia Martínez se encuentra en Mar del Plata desde comienzos de enero junto a su equipo de trabajo y un grupo de amigos. Este domingo por la madrugada la vivienda que ocupa, ubicada en Faro Norte fue desvalijada Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la propiedad aunque no se logra ver el rostro de los delincuentes.

Según pudo saber 0223, el robo ocurrió a las 2 de la madrugada. "“No me dejaron ni una remera. Toda nuestra ropa. Toda. No quedó ni un bóxer ni una zapatilla. Se llevaron todos mis tops, mis collares, mi maquillaje", aseguró la joven en un video que publicó en redes sociales en el que además asegura que fiscalía interviene en el caso.

En su relato, la joven indicó: "Se llevaron absolutamente todo, no sabemos cómo vamos a recuperarnos", dijo. Entre los elementos sustraídos figuran un televisor, un dron, celulares, computadoras, micrófonos, zapatos, alhajas, etc. "Hasta las bebidas alcohólicas se llevaron. Dejaron las botellas de gin. Abrieron la heladera y se llevaron los alfajores. No tengo un corpiño que ponerme, estoy con una remera térmica que encontré tirada en el piso", dijo.

"Tengo la sensación de miedo y violación. Nadie te devuelve la calma. Y no se paga con nada. Hoy tengo el corazón en la mano y me agarraron muy muy vulnerable", sostuvo la joven que agradeció que le hayan dejado su mate preferido, aunque se llevaron el termo y su botella de agua.

De acuerdo al relato de la joven, el robo se produjo el sábado entre las 1:30 y las 6 de la mañana. "Llegamos de trabajar a las 6:45 y nos encontramos con el portón abierto y un par de alpargatas tirado en el piso. Cuando entro y me cae la ficha, me doy cuenta que no está el televisor", indicó.

"Económicamente no sabemos cómo nos vamos a levantar de esto, porque son años y años de laburo", finalizó Mía.