Bestia Bebé vuelve a Mar del Plata: "Nos pone de buen humor llegar a esta ciudad"

Antes de presentarse el miércoles 28 de enero en el Club TRI, Bestia Bebé dialogó con 0223 para adelantar que podrán ver locales y visitantes en su próximo recital en Mar del Plata. "Que sea un show en verano, en la costa argentina, le da algo especial. La gente está un poco más relajada que durante el año y eso hace que sea un poco más festivo. Esperemos", contó la voz de la banda, Tom Quintans.

Durante el mes de diciembre Bestia Bebé estuvo grabando canciones para su nuevo disco, que saldrá en abril: "Ahora falta terminar de mezclar y masterizar, pero desde que empezamos a tocar nunca paramos. Ni para componer ni para grabar, así que estamos en una especie de gira interminable".

A fines de noviembre la banda tocó en el puerto de la ciudad, "así que vamos a tratar de hacer algo un poco distinto para los que fueron la última vez", adelantó Quintans y sumó: "Últimamente tenemos como una especie de lista base de canciones que mantenemos y otras que vamos modificando según el día, la ciudad o el ánimo".

Bestia Bebé en Mar del Plata

Si un paseo por la costa tuviera música de fondo, para Tom sonaría como Siguiendo la luna de los Fabulosos Cadillacs. Mar del Plata "es una de mis ciudades favoritas del mundo. Siempre me pongo de buen humor cuando llego, tiene algo especial para mi", contó el músico y agregó: "Fui casi todos los veranos de mi vida de vacaciones y me trae muchos recuerdos y cosas lindas".

Para la banda, el tiempo se pasa entre pruebas de sonido y viaje, sin resto para ir a la playa o pasear. "Vamos a comer y tomar alguna birra cuando termina el show, pero casi no tenemos más tiempo libre que ese. Siempre que vamos subimos por la avenida Colón hasta la bajada al mar: debe ser una de las cosas más fantásticas que pueden existir", expresó la voz de Bestia Bebé y contóó que las últimas veces que estuvieron en la ciudad hicieron planes bien de turista, como comer en el puerto con los lobos marinos.

En la fecha del club TRI la banda traerá consigo la feria, con discos, remeras y todo el merchandising disponible. Para los que nunca los escucharon en vivo, será una espléndida oportunidad de vivir la experiencia.

Para el público de siempre, el miércoles a la noche podrán volver "a pasar un buen momento con amigos, cantando canciones y tomando una bebida helada", cerró el músico.