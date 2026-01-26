Cuidado: alerta naranja por calor extremo en Mar del Plata

Alerta naranja por temperaturas extremas en Mar del Plata: anuncian 30° y ráfagas de hasta 50 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes un nuevo alerta por “temperaturas extremas” para General Pueyrredon y otras ciudades cercanas.

De acuerdo al pronóstico del organismo, la temperatura máxima alcanzará los 30°, mientras que la mínima será de 20°, en una jornada que tendrá sol durante la mañana y tormentas aisladas hacia la tarde.

Durante las primeras horas habrá viento del sector norte, que hacia la tarde-noche rotará al sudoeste, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Qué implica el alerta naranja y cuáles son los cuidados

El SMN emitió alerta naranja, lo que implica “un efecto moderado a alto en la salud”. “Pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo”, indicaron desde la entidad.

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se esperan valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

Entre las recomendaciones se encuentran:

Aumentá el consumo de agua, sin esperar a tener sed.

No te expongas al sol en exceso, especialmente entre las 10 y las 16.

Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitá bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas, y comidas muy abundantes.

Ingerí frutas y verduras.

Reducí la actividad física.

Usá ropa ligera, holgada y de colores claros, además de sombrero y anteojos oscuros.

Permanecé en espacios ventilados o con aire acondicionado.

Ante sed intensa, sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de cabeza o de estómago, náuseas o vómitos, se deberá: