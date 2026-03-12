Discutió con el vecino y lo amenazó con un arma: terminó allanado y bajo investigación

Allanaron a un hombre que amenazó a su vecino con un arma.

En las últimas horas, personal de la Policía llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación por amenazas agravadas. Fue en un domicilio de la calle Juramento al 900, donde se encontraba el imputado, un hombre de 38 años.

Durante el procedimiento se secuestró un arma marca Bersa modelo TPR calibre .380, con cargador y catorce municiones. También un cargador adicional y las credenciales de legítimo usuario y tenencia de arma de uso civil condicional.

El hecho precedente fue una pelea entre vecinos, donde el imputado amenazó al denunciante con ese arma de fuego. A partir de las tareas investigativas y la recolección de elementos de prueba, se logró identificar al presunto autor y obtener la orden de allanamiento que derivó en el secuestro de la pistola.

El fiscal interviniente dispuso la notificación de la formación de causa conforme artículo 60 del código procesal penal por el delito de amenazas agravadas, sin adoptarse medidas restrictivas de la libertad y ordenando además la remisión del arma secuestrada a sede judicial junto a las actuaciones correspondientes.