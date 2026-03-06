Desarticulan a una pareja que asaltaba a motociclistas en las rutas: secuestran armas y drogas

El avance de una investigación por el asalto a dos motociclistas que circulaban en distintas rutas permitió aprehender a una pareja de delincuentes tras la realización de tres allanamientos en distintos puntos de Mar del Plata.

La investigación se inició a partir de dos robos agravados de motocicletas ocurridos el pasado martes y miércoles sobre las rutas 88 y 226, ambos sobre el kilómetro 8,5. Las víctimas fueron interceptadas por varios sujetos que se movilizaban en un vehículo Citroën C3 color blanco, quienes mediante intimidación con arma de fuego sustrajeron los rodados.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, tareas de vigilancia y trabajo investigativo, el personal policial logró identificar a los presuntos autores y los domicilios vinculados. Con el aval de la Justicia de Garantías, los procedimientos se realizaron en tres domicilios ubicados en Diagonal Urrutia al 2100, Herradura Norte y Goyena y en la calle Agustín Vileret sin numeración.

En el primer domicilio hallaron estupefacientes.

En los procedimientos trabajó personal de la subcomisaría Camet, Subcomisaría Casino, comisaría decimocuarta, comisaría séptima, comisaría cuarta, Grupo de Apoyo Departamental (Gad) e Infantería.

En el primer domicilio se procedió a la aprehensión de un hombre de 28 años. En el lugar se hallaba el Citroën C3 presuntamente empleado en los hechos investigados. Además, se hallaron dos revólveres, municiones, quince teléfonos celulares, 80,5 gramos de marihuana y 106 gramos de cocaína, por lo que se dio intervención a la Fiscalía de Estupefacientes a cargo de la fiscal Daniela Ledesma.

La moto Honda Wave recuperada.

En el segundo objetivo se identificó a una joven de 20 años y se secuestraron dos teléfonos celulares y una moto Honda Wave 110cc, la cual tenía pedido de secuestro activo desde el miércoles. En tanto, en el tercer domicilio no se hallaron elementos de interés.

La fiscalía dispuso la formación de una causa por el delito de robo agravado, tenencia ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes y el traslado del sujeto a la Unidad Penal N°44 de Batán, mientras que a la mujer se le formó una causa por el delito de encubrimiento y quedó alojada en la Unidad Penal N°50.