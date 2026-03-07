Le robaron el auto a un turista con un inhibidor y los encontraron un mes después

Un hombre de 36 años fue detenido durante un allanamiento realizado en una vivienda en Chaco y Rawson, en el marco de una investigación por el robo de un automóvil que había sido dejado estacionado en la vía pública.

El procedimiento fue llevado adelante por personal del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría primera, tras una orden judicial en una causa que investiga el hurto agravado de un vehículo.

En la casa del barrio Don Bosco encontraron un inhibidor de alarma, un morral negro, prendas de vestir, un cable tipo puente, una pinza, un sacacorchos y una llave de automóvil

Durante el operativo, los efectivos identificaron al sospechoso y encontraron entre sus pertenencias un inhibidor de señal, por lo que fue demorado. Además, se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un morral negro, prendas de vestir, un cable tipo puente, una pinza, un sacacorchos y una llave de automóvil.

La investigación se inició tras la denuncia de un turista de 24 años, quien el 11 de febrero dejó su vehículo estacionado en la zona de Bolívar entre Córdoba y Santiago del Estero y al regresar horas más tarde constató que había sido robado.

A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores lograron determinar que el hecho ocurrió cerca de las 2.30 de la madrugada, cuando dos hombres se llevaron el automóvil.

Con esos elementos, la fiscalía solicitó el allanamiento que finalmente se concretó este viernes y permitió secuestrar distintos objetos vinculados a la causa. El imputado fue notificado por hurto agravado de vehículo dejado en la vía pública, y posteriormente recuperó la libertad mientras continúa la investigación.