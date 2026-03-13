"Es muy difícil predecir": el ministro de Economía puso en duda que la inflación sea 0 en agosto

El titular de Hacienda de la Nación, Luis Caputo, puso en duda el vaticinio del presidente Javier Milei, quien había adelantado en los últimos días que la inflación en el 2026 alcanzaría el 0% a partir de agosto. “Podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre”, expresó el ministro.

En diálogo con TN, Caputo se mostró escéptico ante la desaceleración de los precios en los meses próximos y explicó por qué pasaron 8 meses sin que baje la inflación: "Esperábamos el dato y sabíamos que vendría en ese entorno. Claro nos preocupa, pero nos ocupa. La suba de la carne pegó, así como la suba de las tarifas también".

"La inflación se ralentizó desde el ataque político del año pasado, desde las elecciones. Hasta junio la inflación bajó al 1,5 %, pero vino ese ataque furioso y decantó en una dolarización. Cayó la demanda de nuestra moneda y subieron los otros precios. El mismo riesgo país estaba en 500 y pico y se fue a 1.500... Ese ataque político nos hizo retroceder algunos casilleros, pero ahora estamos encaminados de nuevo", agregó el ministro.

Sin embargo, se mostró confiado con el futuro del Índice de Precios al Consumidor (IPC): "La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación, y eso terminará en una inflación más baja. Se sigue haciendo los deberes, no hay déficit fiscal y la inflación va a terminar convergiendo en los niveles internacionales".

Además Caputo se refirió a la incertidumbre global internacional que trajo la guerra en Medio Oriente y cómo afecta a la economía argentina: "Se está viendo un shock externo fenomenal y a cualquier Argentina de los últimos 20 años la hubiera sacado de la cancha”. “El mejor escudo que se puede tener es tener la macroeconomía estabilizada y eso es lo que este Gobierno ha hecho", reconoció el ministro.

“Nosotros necesitamos que el país crezca y para eso necesitamos una mayor formalización de la economía. En la medida que el país crece, aumenta la recaudación. Si mantenemos el gasto constante, tenemos más superávit”, continuó Caputo y sintetizó: “Los argentinos tienen u$s170.000 millones debajo del colchón. Eso es tres veces la cantidad de depósitos en pesos que hay en el sistema. Si la gente tuviera la confianza para volcarlos al sistema, habría más crédito e inversión”.