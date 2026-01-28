Una de las cosas positivas del partido para Aldosivi fue el rendimiento de Nicolás Zalazar, que debutó y mostró sobriedad en el fondo. (Foto: Prensa Aldosivi)

Como con Defensa y Justicia, Aldosivi tuvo dos caras. Una positiva en el fondo, con solidez y sin pasar mayores sobresaltos, y otra que sigue en deuda de mitad de cancha en adelante, con un equipo que le costó mucho generar situaciones de gol. Por eso, en el segundo partido del "tiburón" en el Torneo Apertura se repitió el 0 a 0, esta vez frente a Barracas Central, nuevamente en el "José María Minella".

Comenzó mejor la visita, con mayor vocación ofensiva y manejo de pelota. Insúa avisó con un remate desde afuera, pero después era más posesión que profundidad. Sin tanta tenencia, Aldosivi se animó y de manera vertical mostró que también tenía con qué lastimar. El mediocampo era de paso y eso lo hacía entretenido, aunque las ideas se apagaban cuando llegaban a los metros finales. De arriba tuvo el primero Barracas, el lateral izquierdo cabeceó un centro cruzado con mucha altura, cayó atrás de Werner y explotó en el travesaño. Eso fue todo en un primer tiempo que pareció ser más entretenido de lo que realmente fue.

Farré cambió en el entretiempo para no arriesgar. Bochi, amonestado, se quedó en el vestuario y Franco Leys entró para el primer pase. Pero el juego no le fluía y, otra vez, pudo en las alturas desnivelar Barracas. Novillo salió por un golpe y Jhonatan Candia cabeceó demasiado libre para exigir una notable respuesta de Werner. El entrenador no estaba conforme y buscó más desnivel. Ahí encontró una dupla que le dio resultados: Nicolás Enrique y Alan Sosa se juntaron por derecha y generaron algo más de peligrosidad.

Sin embargo, el juego fue cayendo en la intrascendencia. Aldosivi fue el único que quiso pero no pudo. Barracas se fue conformando con el punto y se aferró a eso, no visitó más el área de Werner y se llevó un punto que, por las intenciones, le cayó mucho mejor que al "tiburón".

Síntesis

Aldosivi (0): Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Joaquín Novillo y Fernando Román; Esteban Rolón, Roberto Bochi y Federico Gino; Natanael Guzmán, Junior Arias y Agustín Palavecino. DT: Guillermo Farré.

Cambios: ST 0' Franco Leys por Bochi, 16' Guillermo Enrique y Alan Sosa por González y Guzmán, 29' Tomás Fernández por Rolón y 38' Mauro Da Luz por Palavecino.

Barracas Central (0): Miño; Rafael Barrios, Fernando Tobio y Gastón Campi; Kevin Jappert, Tomás Porra, Iván Guaraz, Iván Tapia y Rodrigo Insúa; Gonzalo Morales y Jhonatan Candia. DT: Rubén Darío Insúa.

Cambios: ST 17' Enzo Taborda por Barrios, 24' Facundo Bruera por Candia y 32' Dardo Miloc por Guaraz.

Goles:

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: José María Minella.

