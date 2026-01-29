En Balcarce, un caso de extrema gravedad conmociona a la comunidad luego de que cinco menores de edad arrojaran resultados positivos para cocaína tras análisis médicos y toxicológicos. Los niños, de 13, 10, 9 años y dos mellizos de apenas un mes, se encuentran bajo evaluación y protección judicial.

El aberrante hecho ocurrió en la localidad de Balcarce.

La denuncia fue presentada en la Comisaría de la Mujer y la Familia, y la Fiscalía Descentralizada a cargo de Rodolfo Moure activó un operativo urgente. Como consecuencia, se ordenó la detención del padre, quien fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. Durante un allanamiento en la vivienda familiar, se secuestró cocaína y restos de clorhidrato en distintas superficies.

La causa fue caratulada como “suministro de estupefacientes agravado por tratarse de menores de edad”, un delito que contempla penas de entre 6 y 20 años de prisión. En paralelo, el Juzgado de Paz Letrado dictó medidas cautelares de protección, que incluyen la exclusión del hogar del imputado, la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante y los niños, y la restitución del grupo familiar al domicilio.

Médicos de Balcarce confirmaron el preocupante cuadro.

Estas disposiciones se fundamentan en la Ley 12.569 de Violencia Familiar y en tratados internacionales que priorizan la protección y el interés superior del niño. La investigación continúa abierta y se esperan pericias complementarias para confirmar los resultados toxicológicos y descartar posibles falsos positivos.

Uno de los elementos en estudio es una lata de leche en polvo incautada durante el allanamiento, cuyo primer análisis no fue concluyente y será sometida a nuevas pruebas. Además, la Fiscalía solicitó la realización de entrevistas a los menores mediante Cámara Gesell, un sistema que garantiza un entorno protegido y asistencia psicológica y legal.

Los niños fueron trasladados al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata para ser evaluados y determinar posibles daños físicos o emocionales derivados del contacto o consumo de sustancias ilícitas. Las autoridades judiciales y sociales trabajan de manera conjunta para garantizar la protección integral y el bienestar de las víctimas.

El caso generó una fuerte preocupación en el ámbito local debido al grave impacto que implica la exposición de menores a drogas dentro del núcleo familiar. La investigación avanza bajo estrictos protocolos judiciales y sanitarios, con el objetivo de esclarecer los hechos y resguardar a los niños involucrados.