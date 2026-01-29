Insólito: en 28 horas pasó por tres equipos y será compañero de "Dibu" Martínez

Tammy Abraham protagonizó una de las situaciones más insólitas del actual mercado de pases internacional al ser jugador de Beşiktaş durante apenas 28 horas, luego de que el club turco ejecutara la cláusula obligatoria de compra de 13 millones de euros a la Roma.

El delantero inglés se encontraba a préstamo en Beşiktaş desde la Roma, en una cesión que incluía una cláusula de compra obligatoria bajo determinadas condiciones. Una vez cumplidos esos requisitos contractuales, la institución turca se vio obligada a ejecutar la opción y desembolsar los 13 millones de euros estipulados, lo que convirtió automáticamente a Abraham en jugador propio del club. Sin embargo, la permanencia fue tan breve como llamativa.

Apenas horas después de concretarse la compra, Beşiktaş acordó la transferencia del futbolista al Aston Villa, club de la Premier League que decidió avanzar con rapidez para quedarse con el delantero. De esta manera, Abraham pasó de ser jugador de la Roma, a pertenecer formalmente a Beşiktaş y, en menos de dos días, cambiar nuevamente de destino para regresar al fútbol inglés.

La operación dejó al descubierto algunas de las particularidades —y paradojas— del mercado de pases moderno, donde los movimientos contractuales pueden resolverse en tiempos récord y con estructuras financieras complejas. En este caso, el club turco actuó más como un intermediario obligado por contrato que como un destino deportivo real para el atacante.

La salida exprés del delantero no pasó desapercibida en Inglaterra, especialmente en Aston Villa, donde Tammy Abraham iniciará una nueva etapa en su carrera. El club, que cuenta con Emiliano “Dibu” Martínez como una de sus principales figuras, oficializó la llegada del futbolista con una publicación que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), Aston Villa compartió una frase cargada de ironía: “Nunca te enamores de un jugador a préstamo”. El mensaje fue interpretado como una referencia directa al brevísimo paso de Abraham por Beşiktaş y también como una crítica sutil a las dinámicas del mercado, donde los vínculos pueden ser tan fugaces como formales.

Para Abraham, el traspaso representa una oportunidad de relanzar su carrera en la Premier League tras su experiencia en el fútbol italiano y este efímero episodio en Turquía. A sus 26 años, el delantero buscará continuidad, protagonismo y regularidad en un torneo que ya conoce y donde supo destacarse en etapas anteriores.

