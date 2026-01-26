Las tormentas siguen vigentes y hay alerta naranja por calor extremo en Mar del Plata

El lunes se despide con ráfagas de hasta 50 km/h desde el sudeste.

Después de un lunes pesado y con altas temperaturas en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció tormentas aisladas para esta noche y emitió un alerta naranja por calor extremo hasta la tarde del martes.

Como estaba previsto, el organismo todavía anuncia precipitaciones en las últimas horas de la jornada, acompañadas por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora (km/h) del sudeste y 20°.

En tanto al martes, se espera que inicie con chaparrones en la madrugada, aunque se disiparán a la mañana y el cielo se mantendrá parcialmente nublado, con una máxima de 27° y 16° de mínima.

Por otro lado, a pesar de que el viento fue un fastidio durante gran parte de enero, mañana no será el caso, al menos hasta la noche. Es que en ese período pronosticaron ráfagas del sudeste de hasta 50 km/h, y una brisa leve por la mañana y la tarde.

En paralelo, el SMN también renovó el alerta por temperaturas extremas en el oeste de General Pueyrredon, las cuales "pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".