Es docente y diseña lencería de autor: la marplatense que llevó su marca a la semana de la moda de New York

“Hay sueños que comienzan en silencio y crecen hasta volverse imposible de callar”, con esta frase, Judith, responsable de la firma marplatense Ana Loyarte anunció que la firma dedicada a la lencería de diseño y confección a medida iba a tener una asada en el New York Fashion Week, uno de los eventos más esperados del mundo de la moda.

La historia de Judith y Mar del Plata podríamos decir que se remonta a 2012, cuando junto a su marido y sus dos hijas se mudaron desde Plaza Huincul, Neuquén, por el trabajo de su pareja, pero en realidad comenzó mucho antes. “Siempre vacacionábamos en Mar del Plata, ciudad que nos encanta y un día tomamos la decisión de mudarnos”, cuenta en diálogo con 0223 Judith mientras agrega que sus hijas, que en ese momento tenían 8 y 11 años, estaban maravilladas con la idea de estar cerca de la playa.

“Soy docente y al llegar aquí me tomé un tiempo sabático para estar con ellas y acompañarlas en ese cambio tan grande. Luego de un tiempo comencé a incursionar en el diseño en la Escuela Argentina de Moda (Eamoda) de Buenos Aires donde me formé y perfeccioné constantemente”, explica la mujer que tiene su espacio de diseño en el barrio privado Rumencó, donde se aboca a la lencería de autor.

Atenta al mundo fashion, entre las cuentas que Judith sigue en redes sociales está la productora Runway7, que sin que ella lo note, vio su trabajo con Ana Loyarte y la contactó. Judith estaba convencida que se trataba de una broma, pero siguió los pasos que le indicaron. “¡No lo podíamos creer! Me contactaron por teléfono y fuimos avanzando y todo fue tomando forma”, cuenta la diseñadora.

Para presentar en el New York Fashion Week Judith eligió la colección “Ritual de boda” que se originó por el casamiento de una de las integrantes de la familia Loyarte y fue el punto de partida del eje temático. “Fue mi inspiración, donde lo viejo, lo nuevo, lo prestado y lo azul están presentes en la tradición del casamiento para la novia”, explica.

En la previa a su llegada a New York, Judith tuvo una participación activa en la selección de las modelos que realizarían la pasada de su colección. “Las chicas que modelaron, excepto mi hija Lara, son modelos que seleccioné en un casting y luego hicimos prueba de vestuario, maquillaje, vestuario todo lo ofrecía la productora”, explica mientras aclara que viajó junto a toda su familia. Vio el desfile junto a su marido y su otra hija, que es licenciada en Relaciones Públicas y estuvo cubriendo el evento desde el sector de prensa.

“Fue una experiencia maravillosa. Los diseñadores argentinos fuimos recibidos en el Consulado Argentino en Nueva York, en un encuentro que reunió al talento nacional que está representando al país en este evento mundial de la moda”, cuenta y cierra: “La experiencia en el consulado creo que es para destacar por qué vas más allá de temas burocráticos. La difusión que le da al arte y cultura argentina es maravillosa”.