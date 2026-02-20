Abogado laboralista advirtió que "5 millones de trabajadores están en negro o mal registrados" y que "menos del 1% inicia juicios"

El debate por la situación laboral en la Argentina, en el marco del proyecto de reforma aprobado en la Cámara de Diputados, generó un análisis del que se desprendieron cifras sorprendentes. Abogados laboralistas sostienen que, si bien es necesario un cambio en el sistema de trabajo actual, la ley no funcionaría en ese sentido.

En diálogo con Extra (102.1), el abogado laboralista Fernando Forio, miembro fundador de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mar del Plata, sostuvo que el proyecto será judicializado. Sin embargo, puso el foco en datos que, según afirmó, desarman el argumento de la “industria del juicio”.

El especialista remarcó dos cifras centrales para entender el debate: la magnitud del trabajo no registrado y el bajo nivel de litigios laborales. Según explicó, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires existe un universo de entre 9 y 9,5 millones de trabajadores, de los cuales alrededor de 5 millones están en negro o mal registrados, es decir, cerca del 50% del total.

Al mismo tiempo, señaló que no llega al 1% la cantidad de juicios laborales iniciados por esa masa de trabajadores, un dato que (sostuvo) contradice la idea instalada sobre una supuesta litigiosidad excesiva.

Forio explicó que, aún cuando millones de trabajadores podrían reclamar judicialmente por irregularidades, solo una porción mínima lo hace. Entre los motivos mencionó la imposibilidad de esperar los tiempos de la justicia, la naturalización de la informalidad y la necesidad de conseguir rápidamente otro empleo.

El abogado afirmó que la mitad de los expedientes laborales, además, corresponde a accidentes de trabajo, lo que reduce aún más la proporción de demandas vinculadas a registración irregular. En ese marco, consideró que la “industria del juicio” es un concepto que no se sostiene con estadísticas y comparó la situación con otros ámbitos del derecho donde la judicialización es mucho más alta.

Judicialización en puerta

Respecto del futuro de la reforma, anticipó que será judicializada por distintos sectores y que uno de los debates centrales girará en torno a su constitucionalidad. No obstante, advirtió que una eventual cautelar que frene toda la ley es difícil.

El letrado también cuestionó la expectativa oficial de que los cambios generen empleo. Recordó que tras modificaciones previas —como la eliminación de multas por trabajo no registrado— no se produjo un aumento del empleo formal y, por el contrario, se registraron pérdidas de puestos de trabajo. Además, planteó que el contexto actual combina aumento de la informalidad, salarios bajos y crecimiento del pluriempleo, lo que —según su visión— reduce la capacidad de reclamo de los trabajadores.

Forio sostuvo que la reforma implica un cambio estructural que impactará tanto en quienes ya trabajan como en quienes ingresen al mercado laboral, y advirtió que podría profundizar la precarización y la falta de reclamos.

Finalmente, señaló que, aun si en el futuro cambian las mayorías políticas, la experiencia histórica muestra que las reformas laborales no siempre se revierten completamente, por lo que consideró clave el debate social y sindical sobre el alcance de la norma.