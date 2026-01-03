Cómo fue el histórico show de Gaby, Fofó y Miliki en Mar del Plata

Corría el año 1972. El Casino de Mar del Plata se convierte en escenario de un espectáculo inolvidable: El Show de Gaby, Fofó y Miliki. Los tres payasos españoles, ya consagrados en la televisión argentina, llegan a la ciudad balnearia para desplegar su humor, canciones y travesuras frente a un público que los recibe con entusiasmo desbordante.

El Piso de Deportes del edificio Casino se transforma en pista circense. Allí, junto a un elenco variado y de gran jerarquía, con nombres como Carmelo Arguello y la familia Gómez, los payasos comparten cartel con dos estrellas de la televisión nacional: Carlitos Balá y Pepe Biondi. La sala vibra con risas, aplausos y el eco de una pregunta que se vuelve contraseña infantil: “¿Cómo están ustedes?”. La respuesta, siempre estridente, es un “¡Bieeeen!”.

El show estaba dividido en dos partes, una primera bien circense y una segunda donde ellos eran los protagonistas absolutos.

Durante esa temporada, los hermanos Aragón se instalan en el barrio de Los Troncos. Allí, entre calles arboladas y casas de veraneo, terminan de dar forma a una canción que marcaría generaciones. Fue Miliki quien, en un semáforo marplatense, encontró el ritmo que le faltaba a Había una vez un circo. Un golpe de palmas en las piernas, parapapapa, le dio la marcha que necesitaba para reemplazar el ritmo de vals que no podían despegarle. La melodía, nacida en la costa argentina, se convertiría en himno universal de la infancia.

Gaby, Fofó y Miliki en Mar del Plata.

La historia

La historia de los Aragón es un ejemplo de perseverancia. Aunque sus nombres están tatuados en la memoria de los argentinos mayores de cincuenta años, su camino comenzó mucho antes. El 24 de abril de 1939, debutaron en el Circo Price de Madrid, sin embargo, España les retaceó el reconocimiento inicial. Fue América Latina la que finalmente les abrió los brazos.

Tras recorrer varios países de la región y consolidarse con una larga estadía en Cuba, llegaron a la Argentina en 1970 contratados por Canal 13. El impacto fue inmediato. Con El zapato roto, luego rebautizado como El Show de Gaby, Fofó y Miliki, el trío instaló un código inquebrantable con la niñez. Aquel reconocido grito de “¿Cómo están ustedes?” no era solo una pregunta, era un guiño secreto que encontraba como respuesta un “¡Bieeeen!” ensordecedor en cada cumpleaños y jardín de infantes del país.

Roles y legado

El trío funcionaba con total precisión. Gaby era el clown, el maestro de ceremonias, Fofó, el augusto, aquel bromista extravagante que se ganaba el corazón de todos, y Miliki, el contra-augusto, encargado de desbaratar los planes del resto. A ellos se sumaría luego Fofito (Alfonso Aragón Sac), hijo de Fofó.

Las canciones se multiplicaron: La gallina Turuleca, Mi barba tiene tres pelos, Hola, don Pepito, hola, don José y, por supuesto, Había una vez un circo, melodía que se canta hasta hoy en plazas, escuelas y reuniones familiares. Su paso por Argentina fue breve pero volcánico. Filmaron dos éxitos de taquilla, Había una vez un circo (1972) y Los Padrinos (1973), antes de recibir la oferta que los devolvería a su patria con honores. Tras un cuarto de siglo de ausencia, regresaban a España como estrellas consagradas.

El telón final: un adiós que todavía resuena

La alegría del grupo sufrió su primer gran golpe en 1976. Fofó, el payaso que hacía reír con la mirada, falleció a causa de una hepatitis B. La noticia fue comunicada a los niños con una ternura desgarradora: “Fofó se ha ido al cielo a cantar canciones a los niños que lo esperaban allí”.

Sin su pieza fundamental, el grupo resistió hasta 1985, cuando decidieron disolverse tras unas últimas giras. Gaby y Miliki continuaron caminos separados, dejando un legado musical que desafía el paso del tiempo.

Fofó falleció el 22 de junio de 1976, Gaby se despidió el 10 de enero de 1995, a los 74 años, y Miliki, embajador de Unicef y ganador de premios Grammy, partió en el año 2012. De aquella formación mítica, solo Milikito (Emilio Aragón hijo), de 66 años, continúa activo. Sin embargo, el recuerdo de aquella "salpicada" de palmas en un semáforo de Mar del Plata sigue vivo cada vez que un niño, en cualquier rincón del mundo, entona aquello que nació frente al mar: “Había una vez… un circo”.