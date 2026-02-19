SUPLEMENTOS
Este viernes sube la temperatura y se viene un fin de semana ideal en Mar del Plata

Cómo estará el tiempo este viernes y qué se espera para el fin de semana en la ciudad, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).  

No anuncian lluvias al menos hasta el inicio de la semana próxima.

19 de Febrero de 2026 19:38

Por Redacción 0223

PARA 0223

Después de una jornada algo fresca y ventosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este viernes mejorarán las condiciones meteorológicas para disfrutar de la playa y la costa marplatense.

De acuerdo al organismo, este jueves finalizará con 18°, viento leve del sector este y el cielo parcialmente nublado. Además, existe una probabilidad muy baja de precipitaciones.

En tanto al viernes, se prevé una máxima de 26° y una mínima de 13°, mientras que el día estará algo nublado y el viento no será un fastidio, ya que únicamente correrá a mayor velocidad por la tarde.

Según el SMN, soplará sin demasiada fuerza desde el este a la mañana y por la tarde habrá ráfagas de hasta 30 km/h, mientras que a la noche cambiará al noreste y tampoco tendrá potencia.

En vistas al fin de semana, el termómetro alcanzará los 25° y 26° el sábado y domingo, respectivamente, y no anuncian lluvias al menos hasta el inicio de la semana próxima.

