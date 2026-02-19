Este viernes sube la temperatura y se viene un fin de semana ideal en Mar del Plata

No anuncian lluvias al menos hasta el inicio de la semana próxima.

Después de una jornada algo fresca y ventosa, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este viernes mejorarán las condiciones meteorológicas para disfrutar de la playa y la costa marplatense.

De acuerdo al organismo, este jueves finalizará con 18°, viento leve del sector este y el cielo parcialmente nublado. Además, existe una probabilidad muy baja de precipitaciones.

En tanto al viernes, se prevé una máxima de 26° y una mínima de 13°, mientras que el día estará algo nublado y el viento no será un fastidio, ya que únicamente correrá a mayor velocidad por la tarde.

Según el SMN, soplará sin demasiada fuerza desde el este a la mañana y por la tarde habrá ráfagas de hasta 30 km/h, mientras que a la noche cambiará al noreste y tampoco tendrá potencia.

En vistas al fin de semana, el termómetro alcanzará los 25° y 26° el sábado y domingo, respectivamente, y no anuncian lluvias al menos hasta el inicio de la semana próxima.