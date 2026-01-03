Detuvieron al hombre que quiso matar a la ex pareja y a la hija
Gabriel Mansilla se entregó hace instantes en la sede de la DDI. Quedará alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.
El acusado de atacar a balazos a la ex pareja y a la hija en una casa del barrio Jorge Newbery quedó detenido tras entregarse en la sede de la DDI.
Fuentes judiciales confirmaron a 0223 que Gabriel Mansilla, de 28 años, quedará alojado en el complejo penitenciario de Batán y este domingo será trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal Carlos Russo.
El titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 ya le había solicitado la detención a la Justicia de Garantías a partir de la contundente prueba que lo ubicaba como el autor del ataque a balazos que sufrió una mujer de 46 años y su hija adolescente de 17.
Mientras se intentaba hallarlo y horas después del ataque cometido en la vivienda de las victimas en inmediaciones de Brown y Paraguay, Mansilla decidió entregarse.
Tal como adelantó este medio, las dos mujeres permanecen internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y los médicos evalúan la posibilidad de intervenir quirúrgicamente a la adolescente, quien presenta un disparo de arma de fuego en la zona abdominal sin orificio de salida.
