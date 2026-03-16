Un ladrón entró a su casa, le robó la bicicleta en 30 segundos y lo encontró a unas cuadras

Y todo en dos minutos. El ladrón llegó hasta la casa de una joven que, gracias al registro de su cámara de seguridad, empezó a develar el misterio: quién se llevó su bicicleta. "Abrió el portón, se fue y empecé a hacer el seguimiento", le dijo Érica a 0223.

Lo llamativo es el corto tiempo que pasó del primer video al segundo. En 30 segundos, el ladrón fuerza el ingreso y roba la bicicleta en Nápoles y Triunvirato. Dos minutos más tarde, llega a una vivienda de Diagonal Gascón y Lebensohn. Recorrió tres cuadras y guardó la bici.

Según la víctima del robo, el delincuente "es conocido porque tiene problemas con los vecinos". Lo cierto es que Érica radicó la denuncia y aportó el material multimedia. Dos videos que dejan claro con la velocidad que actuó el delincuente.

El hecho se suma a otros que denunciaron los vecinos del barrio Juramento en las últimas horas. Una zona que fue protagonista de un asesinato conmocionarte en 2025 y sigue alertando a quienes residen en la zona.