Quedó filmado: saltó la reja y robó pertenencias de un auto

Un episodio de inseguridad ocurrió pasadas las 2.30 de la madrugada, cuando un delincuente encapuchado saltó la reja de una vivienda ubicada en la zona de Florencio Sánchez y Juan B. Justo y accedió al frente del domicilio.

Las imágenes de seguridad muestran al ladrón acercándose a la casa y, tras verificar que no había personas observando, trepó la reja e ingresó al patio delantero.

Una vez allí, forzó la ventanilla del lado del conductor de un auto estacionado dentro de la propiedad y robó distintos elementos personales y una tabla con parlantes que se encontraban en el interior del vehículo.

Las cámaras también registraron que el delincuente intentó abrir otro auto estacionado en la vereda de enfrente, pero la alarma del vehículo se activó y el ladrón escapó del lugar.

La víctima aseguró que es la primera vez que sufre un hecho de este tipo en los dos años que vive en la zona, aunque remarcó que la inseguridad es una preocupación constante en el barrio. "Los patrulleros ni andan por acá", declaró.