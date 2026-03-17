Alerta naranja en Mar del Plata con tormentas y vientos de más de 80 km/h: a qué hora deja de llover

Mar del Plata atraviesa un alerta meteorológico que ya causó la suspensión de las clases en toda la jornada. Si bien no cayó una gota durante la madrugada –con alerta vigente- por segundo día consecutivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) estableció un alerta naranja por fuertes tormentas que ya se siente en la ciudad.

A qué hora empieza a llover

Además del SMN, la mayoría de las websites del tiempo prevén el inicio de las fuertes precipitaciones cerca del mediodía: entre las 11 y las 13 las probabilidades de lluvias ascienden al 90% e incluyen intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de más de 80 km/h.

El alerta meteorológico incluye a General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado. Según el parte, durante la mañana hay un alerta naranja por tormentas fuertes y algunas localmente severas y pueden incluir lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Según los informes, el peor período del clima será entre las 11 y las 15 horas.

Durante la tarde, el SMN mantiene vigente un alerta amarilla: el fenómeno podría ocasionar tormentas, lluvias abundantes, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Para la mayoría de los sitios especializados, a partir de las 17 mejoran las condiciones y no se esperan lluvias sobre la ciudad. En tanto, la temperatura llegará a los 24 grados por la tarde y descenderá por la noche a los 19. La humedad será alta, cercana al 100%.