Renuevan el alerta naranja por tormentas: ¿hay clases en el turno tarde en Mar del Plata?

A pesar que por momentos el sol apareció en el cielo, el pronóstico no es alentador para Mar del Plata, según advierte el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Ayer a la tarde y durante esta mañana los informes del organismo nacional preveían que lo peor de temporal sería a la mañana y calmaría durante la tarde, la jornada comenzó apacible y ya desde las 10 el cielo comenzó a oscurecerse.

Tormenta eléctrica y ráfagas de más de 80 km/h

Además del SMN, la mayoría de las websites del tiempo prevén el inicio de las fuertes precipitaciones cerca del mediodía: entre las 11 y las 13 las probabilidades de lluvias ascienden al 90% e incluyen intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas de más de 80 km/h.

El alerta meteorológico incluye a General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado. Según el parte, durante la mañana hay un alerta naranja por tormentas fuertes y algunas localmente severas y pueden incluir lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica, caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Según los informes, el peor período del clima será entre las 11 y las 15 horas.

Durante la tarde, el SMN mantiene vigente un alerta amarilla: el fenómeno podría ocasionar tormentas, lluvias abundantes, actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden superar los 80 km/h.

Qué pasa con las clases en Mar del Plata y Batán

Desde la Municipalidad de General Pueyrredon informaron esta mañana debido a la renovación del alerta, se reunió nuevamente el Comité de Emergencias, que analizará si se suspenden o no las clases en el turno tarde-vespertino.

“Durante la reunión del Comité de Emergencias, se renovó el alerta meteorológico naranja que afecta a la zona de General Pueyrredon. Debido a esta situación, se está evaluando si se dictan normalmente las clases en el turno tarde. Esto será informado oportunamente en el transcurso de la mañana. Mientras tanto, distintas áreas municipales de servicio se encuentran trabajando para dar respuesta a reclamos generados por las condiciones meteorológicas”, explicó el comunicado.

Según la mayoría de los sitios especializados, a partir de las 17 mejoran las condiciones y no se esperan lluvias sobre la ciudad.