Llegó el primero: Ángel Romero firmó y es el primer refuerzo del año de Boca

Tras semanas de negociaciones, el "Xeneize" cerró su primera incorporación de la temporada. Juan Román Riquelme logró el acuerdo y el delantero paraguayo ya puso la firma.

Después de varias idas y vueltas, Boca Juniors logró destrabar una negociación clave en este inicio del Torneo Apertura. Ángel Romero firmó su contrato y se convirtió oficialmente en el primer refuerzo del Xeneize en el año, en una operación encabezada personalmente por Juan Román Riquelme, que consiguió acordar tanto lo económico como la duración del vínculo.

El delantero paraguayo de 33 años llegó en condición de libre tras su salida de Corinthians. El contrato será por un año, con la opción de renovar por una temporada más si ambas partes quedan conformes. En la jornada de este sábado 24 de enero, Romero cumplió con la firma del acuerdo y solo resta la revisión médica para quedar a disposición del cuerpo técnico.

La llegada del atacante tiene un objetivo claro también desde lo personal. Romero busca sumar rodaje y continuidad para volver a ser considerado por Gustavo Alfaro en la Selección de Paraguay, con la mirada puesta en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Boca le ofrece competencia de alto nivel y la vidriera necesaria para mantenerse vigente a nivel internacional.

Con el arribo del Mellizo nacido en Fernando de la Mora, la dirigencia boquense no se retira del mercado. La idea es seguir cerrando incorporaciones para que Claudio Úbeda cuente con más variantes ofensivas y experiencia en un año exigente, donde el gran objetivo será pelear fuerte la Copa Libertadores sin descuidar el Torneo Apertura.

Será el segundo ciclo de Ángel Romero en el fútbol argentino. Entre 2019 y 2021 vistió la camiseta de San Lorenzo, donde disputó 55 partidos, convirtió 13 goles y entregó 12 asistencias, acumulando 4.209 minutos en cancha. Luego, en Corinthians, jugó 53 encuentros, marcó 5 goles y dio 3 asistencias, aunque las lesiones y la irregularidad marcaron su etapa final en Brasil.

La incorporación del paraguayo también generó repercusión por el tema extranjeros en Boca Juniors. Actualmente, el plantel cuenta con Ander Herrera, Edinson Cavani, Carlos Palacios y Williams Alarcón, quien está próximo a obtener la doble nacionalidad. Una vez concretado ese trámite, liberará un cupo, algo que ya ocurrió con Miguel Merentiel en mayo de 2025, allanando el camino para la llegada de Romero.