Un perro quedó herido tras caer del techo en una playa del norte y buscan a su dueño: "Llora de dolor"

Cayó del techo de una construcción en el balneario Costa del Sol.

Una vecina de la zona Norte de Mar del Plata encontró a un perrito herido en el balneario Costa del Sol, después de caer del techo de una construcción de un sector de la playa.

Aparentemente el perro caminaba por la costa cuando cayó desde lo alto de la estructura y quedó tendido en el lugar sin poder moverse. El impacto le habría provocado una lesión en una de sus patitas, que se encuentra visiblemente hinchada.

El perro pasó toda la noche en el lugar y fue asistido por vecinos con agua y comida. Según relataron, el animal es dócil, aunque cuando lo intentan ayudar a incorporarse todavía manifiesta dolor.

Ahora solicitan colaboración para lograr su rescate. Las imágenes del perrito fueron publicadas en distintos grupos de la zona, pero hasta el momento nadie se presentó para reclamarlo.

Quienes puedan colaborar con asistencia y difusión pueden acercarse al balneario o compartir la imagen del perrito, para encontrar a su familia y lograr que reciba la atención que necesita.