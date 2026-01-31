Vecinos de la Terminal, hartos de los trapitos: "Hostigan, amenazan y nadie hace nada"

En los últimos días un grupo de vecinos del barrio de la Nueva Terminal volvió a denunciar el accionar de los trapitos que merodean en la zona. Según el relato de las personas que viven en las calles 9 de julio, Chaco, La Pampa y Tres de Febrero, los cuidacoches que trabajan en las inmediaciones de la Estación Ferroautomotora hostigan a los vecinos y los tienen amenazados.

Según los testimonios, los trapitos habrían montado una especie de acampe sobre la calle, donde pasan gran parte del día. De acuerdo a los vecinos, en el lugar "consumen alcohol y estupefacientes", lo que genera una tensión constante en el barrio. "Son siempre los mismos. Han hecho un Gran Hermano en la vereda, alcoholizados a cualquier hora. Se quedan en la puerta del geriátrico e insultan a las personas mayores", expresaron.

"Llamamos a la Patrulla Municipal muchas veces y no hicieron nada", contaron los vecinos. En algunas oportunidades ellos mismos se han animado a enfrentarlos, pero los trapitos reaccionaron con violencia: "Siempre son insultos y amenazas. Nos dicen que ya saben dónde vivimos”.

Las repetidas situaciones han provocado el temor de la mayoría y afectado la convivencia cotidiana del barrio: "Tenemos temor de salir a la calle". Ahora reclaman mayor presencia policial, aunque no es la primera vez que intentan comunicarse con las autoridades por este tema: "La policía pasa y se va".

Los vecinos de la Nueva Terminal exigen medidas concretas por parte del Municipio para poder recuperar la tranquilidad en el barrio y también garantizar su seguridad: "Nos dicen que no pueden hacer nada, pero tiene que haber una solución".