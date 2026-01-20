Fue campeón con Boca, jugador importante en el Aldosivi de Gago y ahora jugará en el ascenso del fútbol argentino

Con pasado en la elite del fútbol argentino y europeo, el Tricolor sumó jerarquía pura para soñar en grande en el Ascenso.

Luego de una carrera plagada de equipos importantes y al mismo tiempo exóticos, un ex jugador de Aldosivi decidió firmar con un equipo de la Primera Nacional: Colegiales. El conjunto de Munro dio el batacazo y fichó a Emanuel Insúa: ex jugador del "Tiburón" y campeón con Boca en la era de Carlos Bianchi.

A sus 34 años, el lateral izquierdo no dudó en bajar al Ascenso luego de una extensa carrera que incluyó pasos por Racing, Vélez y varias ligas de Europa. Tras su última experiencia en el ascenso griego con Athens Kallithea, Insúa regresó al país y firmó contrato por una temporada, transformándose en la incorporación número 17 de un Colegiales que prácticamente renovó todo su plantel.

El currículum de Insúa explica por qué en Munro hablan de jerarquía. Debutó en Primera en 2012 bajo la conducción de Julio César Falcioni, siendo parte del plantel campeón de la Copa Argentina, pero fue Carlos Bianchi quien le dio continuidad y confianza en Boca. En ese ciclo logró adueñarse del lateral izquierdo, relegando a Nahuel Zárate, y acumuló 43 partidos oficiales y dos goles con la camiseta azul y oro.

Tras su salida de Boca en 2015, el defensor inició un camino de trotamundos que lo llevó a jugar en España con Granada, en la Serie A italiana con Udinese y en Grecia, donde defendió los colores del Panathinaikos. Esa experiencia internacional le permitió sumar roce y adaptabilidad, atributos clave para un torneo tan físico como la Primera Nacional.

En el plano local, además de su paso por Boca, Insúa vistió las camisetas de Racing, Vélez, Newell’s, Banfield y Aldosivi (donde disputó 28 partidos e hizo un gol dio tres asistencias).. Antes de regresar definitivamente al país, todavía tuvo un último paso por Racing Ferrol en España y nuevamente por el ascenso griego.

Con casi 360 partidos disputados y 15 goles en su carrera, Emiliano Insúa llega a Colegiales para ser líder dentro y fuera de la cancha. En un torneo donde la experiencia suele marcar diferencias, el Tricolor apuesta a que un apellido pesado, con pasado de campeón, pueda ser determinante en el siempre complejo barro del Ascenso.