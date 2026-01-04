Activaron el botón antipánico y lo detuvieron por incumplir restricción de acercamiento

Un hombre de 40 años que incumplió una restricción de acercamiento fue aprehendido el sábado por la tarde por personal policial luego de la activación de un botón antipánico. Las autoridades judiciales ordenaron su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas y de la comisaría quinta los que llegaron a la zona de Don Orione y Sicilia donde redujeron al sujeto sobre el que estaba vigente una orden de restricción de acercamiento para el domicilio.

Fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por desobediencia e informaron lo sucedido a la fiscalía de Flagrancia.

La fiscal Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por desobediencia y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.