¿Te acordás del día en que el Auto Fantástico recorrió las playas de Mar del Plata?

La presencia de David Hasselhoff en las playas marplatenses sorprendió a propios y extraños. El actor norteamericano, ícono de las series Baywatch y El auto fantástico, apareció en la costa atlántica con un mensaje en Twitter (hoy X) que confirmaba su estadía: estaba filmando un comercial en “La Feliz”. Corría noviembre de 2012 y la ciudad no podía salir de su asombro. Lo que empezó como un enigma pronto se convirtió en el crossover más impensado de aquella década: la estrella de Hollywood uniendo fuerzas con el bañero legendario de Los bañeros más locos del mundo, Emilio Disi.

Según las crónicas de la época, a las cuatro de la mañana, cuando el sol apenas amenazaba con salir, el despliegue ya era cinematográfico. Bajo la dirección de Esteban Sapir, un set de filmación transformó la tranquilidad de aquel lunes en un rincón de Hollywood. Hasselhoff, recién llegado de Londres tras interpretar el musical de Peter Pan, cambió el garfio por el salvavidas naranja sin perder la sonrisa.

Hasselhoff junto a los guardavidas marplatenses.

La escena parecía un sueño febril de los años 80: KITT, el Auto Fantástico, recorriendo la Ruta 2 rumbo al mar. Al volante, el ídolo internacional, a su encuentro, el humor de Emilio Disi. El dato corrió rápido: muchos se acercaron para conocer a Hasselhoff y otros tantos llevaron objetos personales para que el actor los firmara e inmortalizara.

Entre el cine y la publicidad

La campaña era una amalgama de las dos series más emblemáticas del actor y cantante estadounidense. El ingrediente inesperado fue el encuentro con Emilio Disi, referente del humor argentino y protagonista de la saga Los bañeros más locos del mundo. El resultado fue un cruce improbable y delirante: KITT transitando la Autovía 2, Hasselhoff corriendo en cámara lenta por la arena y Disi aportando su impronta popular. La mezcla de estilos, idiomas y culturas generó escenas absurdas que se volvieron memorables en la televisión de aquel verano.

En los spots se podía ver a la estrella caracterizada como Mitch Buchannon, con su clásica campera roja y el torpedo salvavidas en mano, quitándose los lentes para correr hacia el mar sobre una playa repleta de gente que no dejaba de mirarlo. Al llegar a la tradicional casilla de seguridad, se encontraba con Disi, con quien mantenía una serie de cruces graciosos en inglés y español. La pieza publicitaria se componía de cortos donde ambos interactuaban mientras uno le enseñaba al otro cómo ser guardavida en estas costas. Dos de los momentos más recordados fueron cuando Hasselhoff cantó el bolero Historia de un amor, logrando conmover hasta las lágrimas al actor argentino, y el otro al verlo al mismísimo Auto Fantástico encajado en la arena de la playa.

Postales de playa y controversias

El protagonista de Baywatch, o Guardianes de la bahía, no tardó en mezclarse con la postal local. Entre las muchas fotografías que le solicitaron, destacó una con los guardavidas marplatenses, la que compartió con un guiño en sus redes sociales: “Gotta love Los guardianes de Mar del Plata”. Poco después, otra imagen lo mostró en La Perla, enfundado en el traje rojo, como si el tiempo no hubiera pasado desde sus días como estrella mundial.

Sin embargo, tras la publicación, las versiones se cruzaron. Muchos señalaron que aquella imagen respondía, en realidad, a una protesta de la Unión de Guardavidas Agremiados, que expresó su malestar advirtiendo que para la campaña publicitaria se destinaban fondos, pero no para resolver problemas de fondo, como salarios pendientes y déficit de personal. Mientras las redes sociales se llenaban de elogios, los dirigentes políticos reclamaban conocer los costos de la producción. La llegada del actor, más allá del glamour, abrió un debate necesario sobre las prioridades: ¿promoción turística o inversión en seguridad?

Los protagonistas de la campaña publicitaria junto al mar.

Recuerdos y contrastes

Como dijimos, Hasselhoff llegó desde Londres, donde interpretaba al Capitán Garfio en el musical de Peter Pan. Su desembarco en Mar del Plata, 24 años después de su primera visita, cuando vino con el Auto Fantástico, fue un regreso cargado de nostalgia.

David, o Michael Knight o Mitch Buchannon, dejó huella con su mezcla de carisma y espectáculo, demostrando que su vigencia no tiene fecha de vencimiento. La campaña "Vamos a la Playa" no solo buscaba impulsar el turismo, nos regaló la confirmación de que, en "La Feliz", todo es posible. Incluso que el bañero más famoso del mundo y el más loco de la Argentina compartan la misma arena.