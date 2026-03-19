Manejaba a alta velocidad por la costa, chocó y destrozó un tráiler: “Estaba borracho y drogado”

Una mujer denuncia que un joven que conducía un Volkswagen en evidente estado de ebriedad, chocó su camioneta en la zona norte de Mar del Plata y además de no responsabilizarse por los daños, la amenazó de muerte. Advierte que por la alta velocidad que manejaba, “de milagro no mató a alguien”.

El siniestro vial ocurrió el pasado domingo a las 23.45 sobre la avenida Félix U. Camet casi Beltrán. Según el relato de la víctima, el joven que la chocó estaba alcoholizado y además no quise aportar los datos del seguro.

“Nos salvamos porque veníamos con el tráiler que nos impactó de atrás. Lo peor es que encima me basureó. Me dijo «n…de m…» y que era policía, que era menor y que no le iba a pasar nada…Para mí estaba borracho y drogado. Y qué era culpa mía porque venía con un tráiler”, dijo Lucía a 0223, que en el momento del accidente estaba como acompañante y manejaba su marido.

“De milagro no mató a alguien”

Más allá del fuerte golpe que sufrieron de atrás, que no llegó a ocasionar daños importantes en el chasis de la camioneta, a la víctima le quedaron algunas secuelas cómo vómitos, que presume “son de los nervios”, luego de vivir la traumática situación, que vivió desde cerca de la medianoche hasta las 4 de la madrugada del lunes. Sin embargo, el tráiler quedó destrozado.

“Apenas nos chocó, empezaron a caer parientes de este muchacho. Vino el padre, que decía que cada uno arregle su parte. Al rato veo que los de Transito (Municipal) estaban entrevistando a otro chico. Ahí nos dimos cuenta que el padre había cambiado al conductor. No puede tapar las c… que hace el hijo. Nunca nos preguntaron si estábamos bien. Este chico además de chocarnos, nos dijo que era policía. Que me iba a matar”, denunció.

Por el siniestro, el personal de Tránsito les secuestró la camioneta por tener el seguro vencido pero según la mujer, no tomó medidas restrictivas hacia el conductor. “Yo les dije que los agentes que este chico nos amenazó y estaba borracho y drogado. Pero a su auto no se lo llevó la grúa. A nuestra camioneta sí, porque hacía dos días no había pagado el seguro, que había vencido el viernes. A pesar de los reclamos en la comisaría séptima, nadie nos dio una respuesta”, afirmó indignada.

“Yo filmé todo, cuando estaba arriba del auto y demuestra que estaba manejando borracho. Dice varias incoherencias. Yo hago esta denuncia porque un día este muchacho puede hacer una tragedia, porque además de borracho, anda fuerte. Si chocaba a un auto, los mataba a todos”, completó.